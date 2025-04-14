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Буква в небе: москвичей озадачила таинственная V над городом

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Правда ТВ

Москвичи обсуждают странное явление — в небе появилась гигантская буква V.

Этот символ широко ассоциируется со спецоперацией на Украине. Но некоторые уверены — это следы химтрейлов. Так называют якобы химические вещества, которые распыляют с самолётов.

Telegram-канал Baza пишет: люди приняли следы в небе за доказательство теории заговора. Мол, химикаты распыляют тайно, а распознать такие самолёты можно по странным следам.

Эксперты отмечают: форма V могла возникнуть из-за ветра на разных высотах. Он "размыл" обычные конденсационные полосы.

Росавиация ситуацию пока не комментирует.

Напомним: теория о химтрейлах не подтверждена наукой.

А в Литве с 2022 года за публичное использование символов Z и V — штраф до 700 евро.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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