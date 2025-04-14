Буква в небе: москвичей озадачила таинственная V над городом

Москвичи обсуждают странное явление — в небе появилась гигантская буква V.
Этот символ широко ассоциируется со спецоперацией на Украине. Но некоторые уверены — это следы химтрейлов. Так называют якобы химические вещества, которые распыляют с самолётов.
Telegram-канал Baza пишет: люди приняли следы в небе за доказательство теории заговора. Мол, химикаты распыляют тайно, а распознать такие самолёты можно по странным следам.
Эксперты отмечают: форма V могла возникнуть из-за ветра на разных высотах. Он "размыл" обычные конденсационные полосы.
Росавиация ситуацию пока не комментирует.
Напомним: теория о химтрейлах не подтверждена наукой.
А в Литве с 2022 года за публичное использование символов Z и V — штраф до 700 евро.
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