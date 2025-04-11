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Ссоры за кулисами: как Вашингтон скрывал конфликты с Киевом

Правда ТВ

Бывший госсекретарь США Энтони Блинкен признал: при Джо Байдене между Вашингтоном и Киевом были разногласия. Об этом он рассказал в интервью CNBC.

По его словам, конфликты Владимиром Зеленским действительно возникали. Но публично об этом не говорили — скрывали.

"Были ли у нас разногласия с друзьями с Украины, в том числе с Зеленским? Конечно. Показывали ли мы это публично? Нет", — заявил Блинкен.

Он также раскритиковал политику нового президента Дональда Трампа. Блинкен считает, что ужесточение контроля за импортом ведёт США к изоляции и одиночеству.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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