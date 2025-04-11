Промасленные убытки: переработчики теряют деньги на зарубежных поставках

1:02 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Экспорт растительных масел из России резко упал. Как пишет "Коммерсантъ", в первом квартале поставки сократились на 27 процентов — до 1,46 миллиона тонн.

Больше всего просело подсолнечное масло — минус 38 процентов. Экспорт соевого — упал на 27. Только рапсовое масло показало рост — на 29 процентов.

Причина — убытки переработчиков. Высокая цена на подсолнечник и низкая экспортная выручка делают продажи за рубеж нерентабельными. В феврале доходность была минус 23 процента.

По данным "Совэкона", сырье подорожало на 66 процентов, а экспортный индекс — на 48. Но этого оказалось недостаточно — пошлины тоже выросли.

Из-за кризиса компании, такие как "Эфко", уже остановили часть заводов. По словам экспертов, отрасль не сталкивалась с таким сбоем более десяти лет.

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