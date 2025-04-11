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Морщины вместо щёк: врачи предупредили о побочном эффекте модного препарата для похудения

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Правда ТВ

Врачи предупреждают: популярные препараты для похудения, такие как "Оземпик", могут сильно повлиять на внешность. Об этом рассказала дерматовенеролог и кандидат медицинских наук Наталья Михайлова.

Она объяснила: быстрый сброс веса на фоне приёма этих препаратов приводит к потере подкожного жира, особенно на лице и в области щек. Это делает лицо изможденным и вызывает появление морщин.

Кожа не успевает адаптироваться, теряет упругость и эластичность. А вместе с ухудшением кровообращения — это приводит к провисанию и преждевременному старению.

Чтобы сохранить и фигуру, и молодость, Михайлова советует использовать безопасные методы — спорт, правильное питание и умеренное снижение калорийности.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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