Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Москва на старте лета: синоптики обещают до +22 уже на следующей неделе

0:54
Правда ТВ

 В Москву идёт резкое потепление. Уже на следующей неделе в столице может быть до +22 градусов — почти как в начале лета. Об этом сообщил синоптик центра «Фобос» Евгений Тишковец.

На выходных ещё возможен снег ночью, но днём будет теплее: в субботу до +6, в воскресенье — до +7. А уже с понедельника, 14 апреля, зима окончательно отступит.

Днём воздух прогреется до +10…+15, во вторник — до +18, а в среду может быть и +20. К концу недели — до +22 градусов. При этом ночью температура тоже будет высокой — +7…+12.

Снег растает, осадков не ожидается. Погода станет сухой и солнечной. Атмосферное давление с воскресенья будет выше нормы.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.