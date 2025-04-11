Москва на старте лета: синоптики обещают до +22 уже на следующей неделе

В Москву идёт резкое потепление. Уже на следующей неделе в столице может быть до +22 градусов — почти как в начале лета. Об этом сообщил синоптик центра «Фобос» Евгений Тишковец.
На выходных ещё возможен снег ночью, но днём будет теплее: в субботу до +6, в воскресенье — до +7. А уже с понедельника, 14 апреля, зима окончательно отступит.
Днём воздух прогреется до +10…+15, во вторник — до +18, а в среду может быть и +20. К концу недели — до +22 градусов. При этом ночью температура тоже будет высокой — +7…+12.
Снег растает, осадков не ожидается. Погода станет сухой и солнечной. Атмосферное давление с воскресенья будет выше нормы.
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