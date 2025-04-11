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Трагедия у берегов Джерси: вертолет с семьёй топ-менеджера Siemens рухнул в реку

Правда ТВ

В США разбился вертолет с главой испанского филиала Siemens Агустином Эскобаром. Трагедия произошла 10 апреля у Джерси-Сити.

На борту были он, его жена и трое детей. Также пилот. Всего — шесть человек. Все они, по данным Associated Press, погибли.

Вертолет рухнул в реку Гудзон около 15:15 по местному времени. На место сразу прибыли спасательные лодки и полицейский вертолет. Двоих человек вытащили из воды, но спасти никого не удалось.

Прохожие сняли момент падения. В кадре — как вертолет переворачивается и входит в воду носом. От удара — громкий хлопок и всплеск. Некоторые части отломились.

Президент США Дональд Трамп уже прокомментировал трагедию. Он назвал кадры "ужасающими" и выразил соболезнования.

Причины крушения пока неизвестны. Специалисты продолжают работу на месте.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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