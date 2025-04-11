Бесплатный апгрейд связи? На самом деле — доступ к вашему банку

Мошенники звонят россиянам от имени операторов связи и предлагают бесплатно ускорить интернет. Об этом предупредило МВД в Telegram-канале "Вестник киберполиции России".

Аферисты расспрашивают о качестве связи, а потом просят установить специальное приложение. Якобы оно улучшит интернет. На деле — это ловушка.

После установки мошенники получают доступ к банковским счетам. Иногда они просят включить демонстрацию экрана, чтобы увидеть коды из СМС.

МВД напоминает: не устанавливайте сомнительные программы и не передавайте данные, даже если звонящий представляется сотрудником оператора. Лучше перезвоните в официальную службу поддержки.

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