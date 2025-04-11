Дипломатия в турборежиме: что задвигалось на переговорах Москвы и Киева

0:50 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация по переговорам между Россией и Украиной развивается стремительно. Он подчеркнул — сейчас важно следить за всеми новостями, особенно теми, что касаются нашей страны.

Песков отметил: каждый день появляются новые события. И от них могут зависеть важные последствия. Всё нужно анализировать — и вовремя реагировать.

Он также подтвердил, что спецпосланник Дональда Трампа Стивен Уиткофф прибыл в Россию. В Санкт-Петербург 11 апреля прилетел самолёт Gulfstream G650ER, вылетевший из Флориды.

Пока встречи Владимира Путина с Уиткоффом не анонсированы. Но в Кремле отметили: если она состоится — об этом сообщат отдельно.

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