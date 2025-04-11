Океан бьёт тревогу: запасы скумбрии катятся к нулю

0:53 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Скумбрия оказалась на грани исчезновения. Газета The Guardian со ссылкой на данные Общества сохранения морской среды сообщает: вид страдает от переловов.

С 2009 года страны вроде Норвегии, Великобритании и Исландии превышают рекомендации по вылову на 5 до 80%. В последние четыре года средний перерасход — 39%.

Теперь скумбрию исключили из списка экологически устойчивых видов. Представители MCS советуют есть сельдь или сардины — эти виды пока под контролем.

Тем временем в России ожидается дефицит красной икры. Об этом заявил инвестор Станислав Скуйбеда. По его словам, в 2025 году цена за 100 граммов может составить от 795 до 1000 рублей.

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