Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Зарядка или ловушка: Россия наполнилась подделками для смартфонов

Правда ТВ

 Рынок зарядных устройств в России заполонили подделки. Об этом предупредил аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

По его словам, до 75% зарядок — контрафакт. Подделывают даже крупные бренды, такие как Apple и Samsung. И теперь фейковые устройства можно встретить не только на рынках, но и в крупных магазинах.

Муртазин отмечает: дешёвая зарядка — тревожный сигнал. Например, оригинал от Apple стоит от 2 700 рублей. А те, что продаются по 300 рублей — почти точно подделка.

Он советует избегать маркетплейсов, переходов и сомнительных точек. Лучше выбирать аксессуары известных брендов и покупать их в сетевых магазинах.

Экономия может обойтись дорого. Зарядка может сгореть, повредить устройство, вызвать пожар и даже нанести вред здоровью.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.