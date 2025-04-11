Зарядка или ловушка: Россия наполнилась подделками для смартфонов

Рынок зарядных устройств в России заполонили подделки. Об этом предупредил аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

По его словам, до 75% зарядок — контрафакт. Подделывают даже крупные бренды, такие как Apple и Samsung. И теперь фейковые устройства можно встретить не только на рынках, но и в крупных магазинах.

Муртазин отмечает: дешёвая зарядка — тревожный сигнал. Например, оригинал от Apple стоит от 2 700 рублей. А те, что продаются по 300 рублей — почти точно подделка.

Он советует избегать маркетплейсов, переходов и сомнительных точек. Лучше выбирать аксессуары известных брендов и покупать их в сетевых магазинах.

Экономия может обойтись дорого. Зарядка может сгореть, повредить устройство, вызвать пожар и даже нанести вред здоровью.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.