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Смотреть можно — оценивать нельзя: чиновникам в Сургуте запретили лайкать порно и выкладывать голые фото

Правда ТВ

 В Сургуте чиновникам запретили лайкать порнографию и выкладывать фото в обнаженном виде. Об этом говорится в новом постановлении, которое подписал мэр города Максим Слепов.

Согласно документу, чиновники больше не могут размещать, копировать и даже ставить лайки на фото и видео с порнографией, экстремизмом, дискриминацией или терроризмом.

Под запрет попали и фото из ночных клубов, казино, с алкоголем, сигаретами и на фоне предметов роскоши — машин, интерьеров, дорогих украшений. Даже селфи из сауны — табу.

Цель постановления — повысить этику поведения муниципальных служащих. Контролировать исполнение правил лично будет мэр.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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