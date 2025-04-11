Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Кому дадут разово: названы условия получения пенсионных накоплений в 2025

Правда ТВ

В 2025 году часть россиян сможет получить пенсионные накопления одним платежом. Об этом рассказала депутат Госдумы Светлана Бессараб в интервью RT.

Единовременная выплата положена тем, чьи накопления меньше 10% от прожиточного минимума пенсионера. На 2025 год эта сумма составляет 411 750 рублей.

По закону, деньги разом получают мужчины с 60 лет и женщины с 55, если у них нет права на ежемесячные выплаты. То есть — накоплений не хватило для регулярной пенсии.

Расчёт простой: 152,5 рубля умножают на 270 месяцев — это ожидаемый период выплат. Если итоговая сумма меньше — всё отдают разом.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.