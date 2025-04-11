Кому дадут разово: названы условия получения пенсионных накоплений в 2025

В 2025 году часть россиян сможет получить пенсионные накопления одним платежом. Об этом рассказала депутат Госдумы Светлана Бессараб в интервью RT.

Единовременная выплата положена тем, чьи накопления меньше 10% от прожиточного минимума пенсионера. На 2025 год эта сумма составляет 411 750 рублей.

По закону, деньги разом получают мужчины с 60 лет и женщины с 55, если у них нет права на ежемесячные выплаты. То есть — накоплений не хватило для регулярной пенсии.

Расчёт простой: 152,5 рубля умножают на 270 месяцев — это ожидаемый период выплат. Если итоговая сумма меньше — всё отдают разом.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.