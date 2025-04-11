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Новая трезвость: россиянам предложат добровольно лишить себя спиртного

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Правда ТВ

В Госдуме обсуждают необычную инициативу. Депутат от партии "Новые люди" Амир Хамитов предлагает ввести в России самозапрет на покупку алкоголя. Об этом он рассказал порталу Life. ru.

Суть идеи — человек сам может ограничить себе доступ к спиртному. По аналогии с отказом от кредитов, самозапрет можно будет оформить официально.

Хамитов объяснил: цель — помочь тем, кто хочет вести здоровый образ жизни, но боится соблазнов. Он уверен, что сэкономленные на алкоголе деньги лучше тратить на фитнес и спорт.

Также стало известно, что служба по контролю за алкогольным рынком обсуждает введение госпошлины на продажу самогонных аппаратов.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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