Один день — и пенсия на тысячи больше: секрет правильного увольнения

Работающим пенсионерам стоит внимательно выбирать день, когда уходить с работы. Об этом заявил депутат Госдумы Алексей Говырин.

По его словам, в 2025 году при увольнении пенсионеру восстанавливают все пропущенные индексации. Но перерасчёт зависит от того, когда именно зафиксирован уход.

Наиболее выгодно увольняться в последние дни месяца. Тогда с 1 числа следующего месяца пенсия приходит уже с повышением. Уволитесь 30 июня — доплату получите с 1 июля.

Если же не рассчитать день, перерасчёт может задержаться. Иногда на целый месяц.

Говырин добавил: некоторые пенсионеры продолжают работать и после выхода на пенсию — по 5 лет и больше. После увольнения они получают прибавку к пенсии до 12 тысяч рублей.

Он также напомнил — важно учесть и календарный перерыв, чтобы не получить отказ. А если потом вернуться к работе — повышенная пенсия не пропадёт.

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