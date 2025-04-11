Генерал без фронта: Ивану Попову закрыли путь в зону СВО из-за звонка сверху

0:56 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Генералу Ивану Попову не дали вернуться в зону спецоперации. Об этом рассказал военный обозреватель Юрий Подоляка в интервью "Царьграду".

По его словам, Попова планировали принять в отряд "Шторм Z". Ходатайство об этом даже передали в суд. Но неожиданно сверху поступил звонок — и документы срочно отозвали. Кто именно дал указание, Подоляка не уточнил, но отметил, что это дело рук высокопоставленных генералов.

Он утверждает, что некоторые из них хотят, чтобы Попов "сидел", независимо от его вины. Более того, в ситуацию якобы уже вмешался и президент Владимир Путин.

Напомним, 9 апреля Попов попросил Тамбовский гарнизонный суд приостановить дело и разрешить ему отправиться в зону СВО. По словам адвоката Сергея Буйновского, Минобороны даже собиралось заключить с ним контракт.

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