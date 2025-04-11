Проваленный план мобилизации: армия Украины недосчиталась тысяч

1:12 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Командующий украинской армией Александр Сырский неожиданно признал: ВСУ остро не хватает новых бойцов. По его словам, Украина должна мобилизовать 30 тысяч человек в месяц, но до этих цифр военкоматы сильно не дотягивают.

Он также отметил, что Россия стабильно наращивает свои силы — примерно на 8-9 тысяч человек ежемесячно. И это при том, что контрактникам платят по 20-40 тысяч долларов, а рядовым — от 2,5 тысяч. "Они людей забрасывают деньгами. Мы себе такое позволить не можем", — сказал Сырский.

Он добавил, что в России около 5 миллионов граждан с военным опытом и мобилизационный резерв — до 20 миллионов. Для Украины такие цифры недостижимы.

А ещё командующий предупредил: в ближайшее время ВСУ могут потерять треть армии из-за демобилизации. Это около 350 тысяч солдат. А пока Россия, по словам Сырского, активизировала наступление в Харьковской и Сумской областях. В атаках могут участвовать до 15 дивизий.

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