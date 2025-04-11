Проснулся американцем: как обычный наркоз стер родной язык

1:07 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Необычный случай произошёл в Нидерландах. 17-летний подросток после обычной операции на колене проснулся… американцем. Он уверял, что находится в штате Юта, и говорил только по-английски — с идеальным американским акцентом. Родной нидерландский он не понимал и даже не узнавал родителей.

Парень изучал английский только в школе. Раньше он не говорил свободно. Родной язык стал постепенно возвращаться только на третий день после общения с друзьями.

Врачи провели все проверки — психика и неврология в норме. Позже выяснилось: это один из редчайших в мире случаев синдрома иностранного акцента. С начала XX века таких случаев было всего около сотни.

Обычно синдром возникает после травм головы, инсультов или опухолей. В этом случае, вероятно, повлиял наркоз. Он мог временно нарушить работу зоны мозга, отвечающей за речь. Сейчас с подростком всё в порядке, и нидерландский полностью вернулся.

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