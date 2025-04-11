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Обновил — и попался: как Android обманывает даже гиков

1:00
Правда ТВ

Вы обновили Android — и думаете, что всё в порядке? Не совсем. Есть ещё один важный апдейт, который большинство пользователей пропускает. Это системные обновления Google Play.

Они отвечают за безопасность, скрытые функции и стабильность Android. Но спрятаны в отдельном разделе меню. Поэтому многие даже не знают об их существовании.

Android Authority провёл опрос. Почти 42% пользователей либо забывают о таких обновлениях, либо вообще не в курсе, что они есть. А ведь речь идёт не о косметике, а о защите вашего устройства.

Google пока не объединяет эти апдейты с основными. Иногда даже автоматическая установка не срабатывает. Что можно сделать? Проверить настройки вручную — в разделе "Безопасность" или "Система".

И не забудьте — обновления Google Play могут быть не менее важны, чем сама прошивка Android.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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