Маленькие, жаркие и очень близко: телескопы открыли планеты-соседки

1:11 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Учёные сделали важное открытие — у звезды Барнард обнаружены сразу четыре планеты. Об этом пишет портал Kaldata. Барнард — вторая ближайшая к нам звезда после Альфы Центавра, всего в шести световых годах от Земли.

Раньше считалось, что у неё нет планет. Но новые наблюдения с помощью телескопа Джеймса Уэбба, а также телескопов на Гавайях и в Чили показали обратное. Планеты получили названия b, c, d и e.

Все они небольшие, в 3-5 раз больше Земли. Один год на этих планетах длится всего от двух до семи земных дней. Жить там нельзя — температура выше, чем на Венере. Но сам факт их существования — научный прорыв.

Звезда Барнард "дрожит", мешая обнаружить планеты. Однако учёным удалось выделить нужные сигналы. Скорость, с которой планеты заставляют звезду колебаться — меньше скорости шага человека.

Это открытие может изменить подход к поиску обитаемых миров. Возможно, такие планеты — совсем рядом.

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