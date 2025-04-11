Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Пять козырей дизеля: пока все пересаживаются, он шепчет "я ещё тут"

0:59
Правда ТВ

В 2025 году дизельные машины — почти редкость. Их критикуют, запрещают, а в городах вводят всё новые нормы. Но есть как минимум пять причин, по которым дизель всё ещё остаётся отличным выбором.

Во-первых, это экономия. Расход топлива ниже. Во-вторых — мощная тяга. Машина лучше разгоняется, легче идёт в горку. Особенно это чувствуется на трассе.

Третья причина — надёжность. Дизельные моторы служат дольше, особенно при активной эксплуатации. Четвёртая — устойчивость цены. Такие машины хорошо продаются на вторичке.

И, наконец, дизель — лучший вариант для дальних поездок. Он экономичен, требует меньше остановок и даёт уверенность на трассе.

Да, в городе дизель раскрывается не так ярко. Но если вы часто в дороге — это всё ещё разумный и выгодный выбор.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.