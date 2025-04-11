Пять козырей дизеля: пока все пересаживаются, он шепчет "я ещё тут"

0:59 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

В 2025 году дизельные машины — почти редкость. Их критикуют, запрещают, а в городах вводят всё новые нормы. Но есть как минимум пять причин, по которым дизель всё ещё остаётся отличным выбором.

Во-первых, это экономия. Расход топлива ниже. Во-вторых — мощная тяга. Машина лучше разгоняется, легче идёт в горку. Особенно это чувствуется на трассе.

Третья причина — надёжность. Дизельные моторы служат дольше, особенно при активной эксплуатации. Четвёртая — устойчивость цены. Такие машины хорошо продаются на вторичке.

И, наконец, дизель — лучший вариант для дальних поездок. Он экономичен, требует меньше остановок и даёт уверенность на трассе.

Да, в городе дизель раскрывается не так ярко. Но если вы часто в дороге — это всё ещё разумный и выгодный выбор.

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