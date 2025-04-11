Фронт в Сумской области накаляется. По данным ТАСС, украинские войска срочно строят оборонительный рубеж в районе Юнаковки. Это ключевой логистический центр ВСУ.
Источник в силовых структурах рассказал, что Киев бросает в бой бронетехнику и пехоту. Цель — не допустить продвижения российских войск. Однако ВС РФ каждый день продвигаются вперёд.
Кроме того, украинская армия пытается контратаковать. Но без успеха. Последняя попытка была 9 апреля — возле Басовки.
Юнаковка снабжала украинские части в Курской области. Потеря этого узла серьёзно ослабит оборону.
На данный момент российские войска контролируют четыре населённых пункта в Сумской области: Журавка, Новенькое, Басовка и Веселовка.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.