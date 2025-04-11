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Гонка за Юнаковку: ВСУ в спешке строят рубеж на фоне наступления

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Правда ТВ

Фронт в Сумской области накаляется. По данным ТАСС, украинские войска срочно строят оборонительный рубеж в районе Юнаковки. Это ключевой логистический центр ВСУ.

Источник в силовых структурах рассказал, что Киев бросает в бой бронетехнику и пехоту. Цель — не допустить продвижения российских войск. Однако ВС РФ каждый день продвигаются вперёд.

Кроме того, украинская армия пытается контратаковать. Но без успеха. Последняя попытка была 9 апреля — возле Басовки.

Юнаковка снабжала украинские части в Курской области. Потеря этого узла серьёзно ослабит оборону.

На данный момент российские войска контролируют четыре населённых пункта в Сумской области: Журавка, Новенькое, Басовка и Веселовка.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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