Из "Купе номер 6" в Голливуд: Юра Борисов подписал контракт мечты

Юра Борисов — в Голливуде. 32-летний российский актёр подписал контракт с United Talent Agency, сообщает Variety.

Он стал известен во всем мире после фильма "Анора" Шона Бэйкера. Это история об американской стриптизерше и сыне русского олигарха. Лента получила главный приз в Каннах и собрала пять "Оскаров", включая за режиссуру и женскую роль. Борисов был номинирован за лучшую мужскую роль второго плана, но уступил Кирану Калкину.

У актёра за плечами номинации на BAFTA, "Золотой глобус" и премию Лос-Анджелесской ассоциации критиков. Бэйкер выбрал Борисова после фильма "Купе номер 6", получившего Гран-при Канн.

В России он сыграл Пушкина в "Пророке", снялся в триллерах и фантастике, а недавно начал съёмки фильма "Ваня" со своей женой Анной Шевчук.

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