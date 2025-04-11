Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Из "Купе номер 6" в Голливуд: Юра Борисов подписал контракт мечты

Правда ТВ

Юра Борисов — в Голливуде. 32-летний российский актёр подписал контракт с United Talent Agency, сообщает Variety.

Он стал известен во всем мире после фильма "Анора" Шона Бэйкера. Это история об американской стриптизерше и сыне русского олигарха. Лента получила главный приз в Каннах и собрала пять "Оскаров", включая за режиссуру и женскую роль. Борисов был номинирован за лучшую мужскую роль второго плана, но уступил Кирану Калкину.

У актёра за плечами номинации на BAFTA, "Золотой глобус" и премию Лос-Анджелесской ассоциации критиков. Бэйкер выбрал Борисова после фильма "Купе номер 6", получившего Гран-при Канн.

В России он сыграл Пушкина в "Пророке", снялся в триллерах и фантастике, а недавно начал съёмки фильма "Ваня" со своей женой Анной Шевчук.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.