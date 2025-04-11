Разносчик заразы: кто и зачем требует стерилизовать YouTube

0:47 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Главный редактор RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян призвала полностью запретить YouTube. Об этом сообщает РИА Новости.

По её словам, видеохостинг стал источником негативного контента. "Я считаю, что YouTube должен быть запрещен вообще весь. Как разносчик разного рода зараз", — сказала она. И добавила, что родители должны установить такой запрет для своих детей.

Симоньян подчеркнула — "только запрещать".

Ранее в Госдуме заявили о блокировке в России ряда VPN-сервисов, которые дают доступ к запрещённым соцсетям. По словам депутата Олега Матвейчева, ограничения не касаются тех VPN, которые блокируют сами эти платформы.

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