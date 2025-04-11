Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Пять лет на линии огня: зачем Британия заходит в самое пекло Украины

Правда ТВ

Европа всё ближе к отправке солдат в Украину. Как пишет The Telegraph, Британия рассматривает размещение своих военных на территории Украины сроком до пяти лет.

По словам источников, это поможет восстановить и обучить украинскую армию. Но точное число военных пока не называют. Обсуждение идёт между Лондоном и Парижем — идея в создании так называемых "европейских сил".

Кроме того, планируется защищать украинское воздушное и морское пространство. Каким образом — пока неизвестно.

Из 30 стран НАТО на отправку солдат согласились только шесть. Среди них — Великобритания, Франция и страны Балтии. США в этом обсуждении участия не принимали.

А тем временем бывший главком ВСУ Валерий Залужный подтвердил: с 2022 года в немецком Висбадене работает американо-украинский штаб. Именно там планировались операции Киева. По его словам, это стало отличной площадкой для военного взаимодействия.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.