Пять лет на линии огня: зачем Британия заходит в самое пекло Украины

Европа всё ближе к отправке солдат в Украину. Как пишет The Telegraph, Британия рассматривает размещение своих военных на территории Украины сроком до пяти лет.

По словам источников, это поможет восстановить и обучить украинскую армию. Но точное число военных пока не называют. Обсуждение идёт между Лондоном и Парижем — идея в создании так называемых "европейских сил".

Кроме того, планируется защищать украинское воздушное и морское пространство. Каким образом — пока неизвестно.

Из 30 стран НАТО на отправку солдат согласились только шесть. Среди них — Великобритания, Франция и страны Балтии. США в этом обсуждении участия не принимали.

А тем временем бывший главком ВСУ Валерий Залужный подтвердил: с 2022 года в немецком Висбадене работает американо-украинский штаб. Именно там планировались операции Киева. По его словам, это стало отличной площадкой для военного взаимодействия.

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