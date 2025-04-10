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Вирус Мамонт вернулся — с новым кодом и под другим соусом

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Правда ТВ

Опасный вирус "Мамонт" вернулся — в новой версии и с другим кодом.

Как сообщает aif. ru со ссылкой на МВД, обновлённый вариант вредоносного ПО снова начал атаковать устройства на Android. Через Telegram вирус попадает в телефон, запрашивает данные о балансе банковской карты и переводит небольшие суммы — до 5000 рублей — на счета мошенников.

Ранее, в марте, сотрудники Управления по борьбе с киберпреступностью МВД задержали создателей вируса. Теперь стало известно, что аналог программы снова распространяется — но уже с другим кодом.

За подобные действия предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы. Обвинения включают статьи о мошенничестве и незаконном доступе к компьютерной информации.

Полиция предупреждает: будьте осторожны при установке приложений из неизвестных источников, особенно через мессенджеры.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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