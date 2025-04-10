Geely и Jaecoo уходят с карты — спад автопродаж обостряется

Российский авторынок снова бьёт тревогу — дилерские центры массово закрываются.

С января по март этого года прекратили работу 210 автосалонов китайских брендов. Это втрое больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Данные приводит "Газпромбанк Автолизинг", сообщает ТАСС.

Лидерами по числу закрытий стали Bestune и Kaiyi. Также в антирейтинге — DFM, Geely, Jaecoo, Jetour и LiAuto.

Причина — обвал продаж. Только за март продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в России упали на 45% по сравнению с прошлым годом.

В то же время открылись лишь 124 новых автосалона — вдвое меньше, чем год назад. Несмотря на это, Chery, Changan и Geely пока удерживают наибольшее число точек в стране. А вот южнокорейская KGM, наоборот, расширяет сеть — открылось 24 новых центра.

Эксперты прогнозируют: если спад продолжится, число автосалонов в России может вновь опуститься ниже четырёх тысяч.

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