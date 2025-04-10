Списания по 5 рублей — это не штрафы: как работает платный МСД

Москвичи и гости столицы заметили странные списания с карт — по 5, 10 или 15 рублей с формулировкой "эвакуация на штрафстоянку".

На самом деле, поводов для беспокойства нет. Как сообщили в Ассоциации парковочного пространства, это обычная оплата за проезд по платным зонам Московского скоростного диаметра — просто некоторые банковские приложения отображают их как "штрафы" или "эвакуации". На Госуслугах и в официальных сервисах всё указано верно.

С 15 февраля МСД стал платным для всех — даже для местных. Проезд через каждую из 9 зон в часы пик стоит 5 рублей. Оплатить можно через приложение "Парковки России", сайт msd. mos.ru, Госуслуги или банк. Просто проверяйте данные в официальных источниках.

Разработчики сторонних сервисов уже получили уведомления о сбое — в ближайшее время некорректные подписи в платёжках должны исчезнуть.

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