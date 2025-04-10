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Юань под угрозой — Россия ищет альтернативы для накоплений ФНБ

1:01
Правда ТВ

Россия ищет новые валюты для хранения своих резервов.

Министерство финансов обеспокоено ситуацией с китайским юанем. В условиях торговых войн Китай может ослабить национальную валюту, и это угрожает сбережениям Фонда национального благосостояния. Об этом пишет "Известия".

Минфин поручил Центру макроэкономического анализа провести исследование и предложить альтернативные валюты. Стоимость контракта — почти 8 миллионов рублей. Работы должны завершиться до конца года.

Сейчас ФНБ во многом завязан на юань, но в апреле он уже потерял 1,3% стоимости. А эксперты напоминают: зависеть только от одной иностранной валюты — рискованно.

Вариантов немного. Традиционные валюты вроде доллара, евро и иены считаются токсичными для России. Одним из реальных кандидатов называют дирхам — валюту ОАЭ, привязанную к доллару.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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