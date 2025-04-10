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Привычка нюхать носки довела до больницы: врачи в шоке

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Правда ТВ

В Китае мужчина оказался в больнице из-за необычной привычки — он нюхал свои грязные носки.

Как сообщает Oddity Central, пациент жаловался на сильный кашель и покраснение глаз. Обследование показало затемнение в легком, а анализы выявили грибковую инфекцию, вызванную плесенью Aspergillus.

Причина — сам мужчина признался, что каждый день нюхал носки после работы, перед тем как их стирать.

По словам врачей, в теплой и влажной среде обуви грибок размножается особенно активно. А вдыхание такого "аромата" может привести к попаданию спор в легкие.

Лечащий врач Лян Пейцян предупредил: даже если носки ваши — их запах может быть опасен для здоровья.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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