Исторический рост: миллиардеры обогатились за день больше, чем когда-либо

Исторический рекорд на фондовых рынках.

Миллиардеры мира за один день стали богаче на 304 миллиарда долларов. Об этом сообщает Bloomberg. Это крупнейший однодневный прирост в истории наблюдений. Предыдущий рекорд был в 2022 году — тогда прирост составил 233 миллиарда.

Главный триггер — рост американских акций. Поводом стало заявление Дональда Трампа: он пообещал приостановить введение пошлин для некоторых торговых партнёров США. Это резко усилило доверие инвесторов.

На фоне новостей особенно выросли акции технологических гигантов. Компания Apple подорожала на 15%, её капитализация почти достигла 3 триллионов долларов. Цена одной акции превысила $198.

Илон Маск сохранил лидерство в списке самых богатых людей планеты.

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