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Семейная ипотека на дачу: теперь это реально — но при одном условии

Правда ТВ

Семейную ипотеку теперь можно оформить и на дачный дом — если он зарегистрирован как ИЖС.

Об этом заявил депутат Госдумы Никита Чаплин в разговоре с NEWS. ru. По его словам, это сделает покупку загородного жилья более доступной для молодых семей, особенно с детьми.

Чаплин подчеркнул: дача с ИЖС — это не просто место отдыха, а полноценное жилье. Там можно жить круглый год.

Но есть важное условие: дом должен быть оформлен как индивидуальное жилищное строительство. Только в этом случае банк выдаст ипотеку по льготной ставке.

Ранее напомнили: маткапитал можно использовать на покупку дачного дома, но не на землю. Участок придётся оплачивать отдельно.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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