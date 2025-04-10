Спасает мам и младенцев: в России создали модель для оценки риска развития опасного осложнения беременности

Российские учёные сделали шаг к спасению будущих мам.

В Минобрнауки сообщили: в Новгородском и Южно-Уральском медуниверситетах разработали модель, которая оценивает риск развития преэклампсии у беременных. Это тяжёлое осложнение может угрожать жизни матери и ребёнка.

В исследовании участвовали 95 женщин. 66 из них столкнулись с преэклампсией. Учёные изучили их историю болезней и гены — среди них PAI-1, NOs3, CYP11B2 и AGTR1.

Результат — модель, которая с точностью 92% прогнозирует развитие патологии. Она уже внедрена в роддоме клиники ЮУГМУ.

Преэклампсия часто протекает без симптомов. Но если её вовремя не заметить, возможны преждевременные роды, осложнения и даже гибель матери или новорожденного. Поэтому такая модель может спасти жизни.

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