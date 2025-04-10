Без оружия, но с агрессией: в Челябинске хулиган ворвался в школу

0:39 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

В челябинской школе произошло ЧП — туда ворвался посторонний.

Как сообщает региональное министерство образования, молодой человек без оружия, но с агрессивным поведением прорвался через турникет, ворвался в кабинет директора и разбил компьютер.

Охранник нажал тревожную кнопку, на место оперативно прибыли росгвардейцы. К счастью, никто не пострадал.

Хулигана удалось скрутить до прибытия полиции. Это сделали двое педагогов и ученик девятого класса. За смелость их поощрят — министерство уже пообещало награды.

Полиция разбирается в причинах инцидента.

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