Перепродажа была лишь вопросом времени: как оружие исчезает с Украины

0:59 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

На поставках оружия Украине зарабатывают контрабандисты.

Так утверждает бывший полковник армии США Дэниел Дэвис. В видео на YouTube он заявил: США передали Киеву огромное количество вооружений без должного учёта. И уже в первый год конфликта появились подозрения, что часть оружия исчезает.

По словам Дэвиса, украинская коррупция — не новость. На Украине, по его словам, давно действует сеть чёрного рынка. Там вывозят не только людей, но и оружие. "Перепродажа — это была только вопросом времени", — сказал он. В схеме, по мнению Дэвиса, замешаны и чиновники.

Россия не раз предупреждала о таких последствиях. Глава МИД Сергей Лавров подчёркивал: поставки оружия не решают проблему, а только затягивают конфликт. И добавлял — НАТО участвует в этом напрямую, не только техникой, но и подготовкой кадров.

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