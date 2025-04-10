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Зеленский сорвался на министра США — скандал из-за сделки по недрам

Правда ТВ

Владимир Зеленский резко высказался в адрес министра финансов США Скотта Бессента. Причина — срыв сделки по украинским недрам. Об этом пишет "Страна.ua".

Зеленский заявил, что не собирается терпеть давление и назвал Украину "не третьесортной страной". Он обвинил США в изменении условий соглашения, которое должны были подписать ещё на Мюнхенской конференции.

Бессент в ответ рассказал, что Зеленский сам обещал подписать документ, но теперь тянет время и просит приёма в Белом доме. Министр намекнул, что в случае отказа от сделки США могут провести аудит всей помощи Украине.

По словам депутата Ярослава Железняка, новое соглашение отдаёт Штатам контроль над украинскими ископаемыми, включая нефть и газ, и не даёт Киеву гарантий безопасности.

А в феврале, когда Зеленский приехал в Вашингтон, переговоры окончились скандалом. Дональд Трамп отчитал украинского лидера, а вице-президент Джей Ди Вэнс назвал его "неблагодарным агитатором". В результате Зеленского попросили покинуть Белый дом.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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