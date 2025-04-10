Европа против несогласных: польские выборы могут повторить судьбу Румынии и Франции

0:49 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Mysl Polska опубликовала резкую редакционную статью.

Издание считает: Евросоюз может вмешаться в выборы в Польше так же, как это было в Румынии и Франции. Повод — растущая популярность кандидата Славомира Менцена. Журналисты предполагают: если потребуется, суды найдут статью и для него.

Ранее Конституционный суд Румынии аннулировал выборы, где лидировал Кэлин Джорджеску. Позже на него завели уголовное дело. Во Франции Марин Ле Пен приговорили к четырём годам и запретили участвовать в выборах.

По мнению Mysl Polska, такая практика разрушает основы европейской демократии. Избирателей отстраняют от выбора, а «неудобных» кандидатов — от участия в выборах.

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