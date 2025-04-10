Чистая вода из любой лужи: в России изобрели фильтр будущего

0:53 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Инженеры из Новосибирска придумали, как очистить воду где угодно — даже в лесу.

В НГТУ создали портативный фильтр, который вставляется в обычную бутылку. Его напечатали на 3D-принтере, а внутри — специальный пакетик с биогелем.

Разработку возглавил Алексей Алимов, руководитель лаборатории реверс инжиниринга. По его словам, биогель делают из хитозана — это вещество получают из панцирей раков. Оно отлично очищает воду от тяжёлых металлов, токсинов и неприятных запахов.

Сам фильтр многоразовый — нужно только менять фильтрующий элемент. Корпус сделан из безопасного пищевого пластика, и его уже протестировали на герметичность.

Такая разработка может пригодиться в походах, экспедициях и при ЧС — когда под рукой нет чистой воды.

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