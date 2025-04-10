Чистая вода из любой лужи: в России изобрели фильтр будущего

Инженеры из Новосибирска придумали, как очистить воду где угодно — даже в лесу.
В НГТУ создали портативный фильтр, который вставляется в обычную бутылку. Его напечатали на 3D-принтере, а внутри — специальный пакетик с биогелем.
Разработку возглавил Алексей Алимов, руководитель лаборатории реверс инжиниринга. По его словам, биогель делают из хитозана — это вещество получают из панцирей раков. Оно отлично очищает воду от тяжёлых металлов, токсинов и неприятных запахов.
Сам фильтр многоразовый — нужно только менять фильтрующий элемент. Корпус сделан из безопасного пищевого пластика, и его уже протестировали на герметичность.
Такая разработка может пригодиться в походах, экспедициях и при ЧС — когда под рукой нет чистой воды.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.