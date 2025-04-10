Потеряли телефон — потеряли доступ к банку: МВД предупреждает об уязвимости SIM-карт

0:47 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

МВД России выпустило важное предупреждение.

Если на вашей SIM-карте не установлен PIN-код, она может стать уязвимостью. Даже если телефон заблокирован, SIM можно вставить в другой аппарат — и получить доступ к вашим соцсетям и банковским приложениям.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление по борьбе с ИТ-преступлениями МВД.

В ведомстве советуют: проверьте, на кого оформлена ваша SIM-карта. Если не на вас, в случае утери заблокировать её будет сложно. Также обязательно включайте защиту экрана — паролем, отпечатком или сканом лица.

И ещё один совет — включите функцию поиска устройства. Это поможет, если телефон украдут или вы его потеряете.

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