Секунды исчезли: зачем Microsoft вырезала точное время из Windows 10

0:57 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Пользователи Windows 10 заметили странное исчезновение секунд с часов на панели задач.

Как пишет издание Windows Latest, после обновления KB5055518 в системном календаре больше не видно точного времени — остались только часы и минуты. Секунды просто убрали.

Это уже вызвало волну недовольства. В Windows 11 такую функцию сначала тоже не добавили, но потом вернули — в настройках. А вот владельцам "десятки" вряд ли пойдут навстречу. Поддержка этой ОС прекращается в октябре 2025 года, и Microsoft, судя по всему, не планирует возвращать функцию.

Журналисты считают: для многих это важная деталь. Кто-то сверяет наручные часы, кто-то просто привык видеть секунды. Но Microsoft, похоже, считает иначе.

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