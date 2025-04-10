Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Секунды исчезли: зачем Microsoft вырезала точное время из Windows 10

0:57
Правда ТВ

Пользователи Windows 10 заметили странное исчезновение секунд с часов на панели задач.

Как пишет издание Windows Latest, после обновления KB5055518 в системном календаре больше не видно точного времени — остались только часы и минуты. Секунды просто убрали.

Это уже вызвало волну недовольства. В Windows 11 такую функцию сначала тоже не добавили, но потом вернули — в настройках. А вот владельцам "десятки" вряд ли пойдут навстречу. Поддержка этой ОС прекращается в октябре 2025 года, и Microsoft, судя по всему, не планирует возвращать функцию.

Журналисты считают: для многих это важная деталь. Кто-то сверяет наручные часы, кто-то просто привык видеть секунды. Но Microsoft, похоже, считает иначе.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.