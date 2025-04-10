Поставил батарею — жди штраф: разбираемся, где правда, а где запугивание

1:07 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Может ли штраф ждать за обычную замену батареи в квартире?

Эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь в разговоре с RT рассказал: если вы просто меняете старый радиатор на новый аналогичной модели, без вмешательства в стояки и схему отопления — никакого штрафа быть не может.

Но есть два исключения. Первое — вы повредили общедомовую систему: сломали стояк или затопили соседей. Тогда возможен штраф от 1 до 1,5 тысяч рублей. Второе — вы самовольно добавили секции или изменили схему отопления. Это уже серьёзнее — штраф от 10 до 15 тысяч.

Важно: штрафовать жильцов может только суд или жилищная инспекция. Управляющая компания сама не имеет на это права.

Перед заменой радиатора Бондарь советует сверить характеристики нового с прежним и, если УК настаивает на согласовании, попросить сослаться на конкретный пункт договора.

По закону согласование нужно только при перепланировке. Замена батареи к этому не относится.

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