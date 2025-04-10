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Каждый боец — $5 тысяч в месяц: как сгорели украинские бюджеты на фронте

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Правда ТВ

Содержание украинских войск в Курской области обошлось в круглую сумму.

РИА Новости пишет: за восемь месяцев Киев и его западные союзники потратили $2,4 миллиарда. Эти данные предоставила группировка войск "Север", а также информация из открытых источников.

В сумму входят зарплаты, питание, обмундирование и другие расходы. В среднем — $5 тысяч в месяц на одного солдата.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российские войска завершают разгром ВСУ в этом регионе.

Американский спецпосланник Стивен Уиткофф тоже признал: украинская армия в Курской области оказалась в критическом положении.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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