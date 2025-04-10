Содержание украинских войск в Курской области обошлось в круглую сумму.
РИА Новости пишет: за восемь месяцев Киев и его западные союзники потратили $2,4 миллиарда. Эти данные предоставила группировка войск "Север", а также информация из открытых источников.
В сумму входят зарплаты, питание, обмундирование и другие расходы. В среднем — $5 тысяч в месяц на одного солдата.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российские войска завершают разгром ВСУ в этом регионе.
Американский спецпосланник Стивен Уиткофф тоже признал: украинская армия в Курской области оказалась в критическом положении.
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