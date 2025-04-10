Фронт в огне: армия усиливает натиск, а дипломаты шепчутся о мире

1:22 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Российская армия переходит к более жёсткому наступлению.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на данные украинских военных и Генштаба ВСУ. Бои усиливаются сразу на нескольких направлениях.

Особенно активно продвигаются силы РФ под Покровском, в Луганской области и в районе Сум. По данным DeepState, столкновения идут уже в 6 километрах от границы Днепропетровской области. Местные жители начали эвакуацию.

В Курской области официально подтверждено освобождение Гуево. Бои продолжаются в Олешне и Горнали. ВСУ пытается удержать позиции, но зоны контроля фрагментарны.

На Сумском направлении — ожесточённые сражения за Локню. Следующая цель — Юнаковка. Там ранее шло снабжение украинских группировок.

С 23 марта число боестолкновений выросло на 30% — до 180 в сутки. ВСУ отвечает массированными атаками дронами. Только за последние сутки было сбито 164 БПЛА. Основной удар пришёлся на Краснодарский край и Ростовскую область.

Перемирие не обсуждается. Переговоры между США и Россией пока не влияют на реальную ситуацию на фронте.

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