Пошлины отложили, но паника осталась: что испугало Трампа

0:49 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Президент США Дональд Трамп решил взять паузу.

Он отложил на 90 дней введение повышенных пошлин на импорт из более чем 75 стран. Об этом пишет The New York Times.

Трамп признался: люди в США стали паниковать. По его словам, "они немного боятся", и ситуация на рынке стала "довольно мрачной".

Журналисты напомнили, что раньше он говорил обратное — что пошлины откладываться не будут. Но Трамп ответил: "Нужно иметь гибкость. Иногда надо пройти под стеной, над стеной или вокруг нее".

Сразу после новостей о пошлинах американцы начали скупать продукты. Сахар, мука и питьевая вода исчезают с полок. Покупатели говорят: закупаются вдвое больше обычного.

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