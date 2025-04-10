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Деньги на замке: кому в сентябре запретят снимать наличные

1:01
Правда ТВ

С сентября 2025 года в России вводят новые ограничения на снятие наличных.

НСН сообщает: если банк посчитает операцию подозрительной, он может заморозить карту на 48 часов. Это касается нетипичных сумм, времени или места снятия. Например, если человек снимает деньги ночью или в другом городе.

В таких случаях клиент сможет снять не более 50 тысяч рублей в сутки.

Дополнительные ограничения коснутся тех, кто попал в базу ЦБ как жертва мошенников. Для них введён лимит — не больше 100 тысяч рублей в месяц.

Ограничения связаны с поправками в закон № 41-ФЗ. Цель — защитить клиентов и остановить мошенников.

А тем временем в Госдуме обсуждают ещё одну инициативу: лимит на количество кредитных карт у одного человека. Предлагают не более 20 штук. Пока это только предложение.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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