Американский журналист Такер Карлсон сделал громкое заявление. Он утверждает: администрация Байдена проигнорировала риск ядерной войны и передала Украине ракеты, несмотря на опасность.
По его словам, Пентагон провёл расчёты и выяснил: если Вашингтон даст Киеву оружие для ударов по территории России, шанс ядерного обмена составит 50 процентов. Речь идет о ракетах Storm Shadow и ATACMS.
Но Белый дом не отреагировал. Оружие всё равно передали.
Карлсон сообщил об этом в соцсети X. Его заявление вызвало резонанс на фоне слов Дмитрия Медведева. Он напомнил, что из-за действий США провалился договор СНВ-III.
Ранее ирландский журналист Чей Боуз говорил: ЕС и НАТО запугивают людей войной с Россией, чтобы скрыть свою слабость.
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