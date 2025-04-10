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Байден выбрал риск ядерной войны: что знали в Пентагоне, но всё равно сделали

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Правда ТВ

Американский журналист Такер Карлсон сделал громкое заявление. Он утверждает: администрация Байдена проигнорировала риск ядерной войны и передала Украине ракеты, несмотря на опасность.

По его словам, Пентагон провёл расчёты и выяснил: если Вашингтон даст Киеву оружие для ударов по территории России, шанс ядерного обмена составит 50 процентов. Речь идет о ракетах Storm Shadow и ATACMS.

Но Белый дом не отреагировал. Оружие всё равно передали.

Карлсон сообщил об этом в соцсети X. Его заявление вызвало резонанс на фоне слов Дмитрия Медведева. Он напомнил, что из-за действий США провалился договор СНВ-III.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз говорил: ЕС и НАТО запугивают людей войной с Россией, чтобы скрыть свою слабость.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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