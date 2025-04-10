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Они даже не забрали своих: что нашли российские бойцы под Курском

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Правда ТВ

Российские военные эвакуируют тела украинских солдат из приграничных районов Курской области. Их — десятки тысяч. Это делают бойцы, которые контролируют территорию после боёв.

Источник в силовых структурах говорит прямо: "Киевский режим даже не пытался эвакуировать тела уничтоженных вэсэушников. Более того, многие из них умерли от ранений, потому что побратимы просто бросили их".

Также, по словам собеседника, бойцам России после освобождения села Гуево осталось выбить ВСУ из Олешни и Горналя. Это тоже приграничные населённые пункты.

Ситуация тяжёлая. Но сейчас приоритет — хотя бы забрать погибших.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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