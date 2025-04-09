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Золотая клетка у воды: раскрыта тайна возможного сноса элитной дачи Пугачёвой

1:22
Правда ТВ

Элитная недвижимость певицы Аллы Пугачёвой, расположенная в подмосковном поселке Малые Бережки на Истре, оказалась в центре скандала. Как сообщила риелтор Виктория Маркова, особняк, выставленный на продажу за 152 миллиона рублей, может быть снесён.

Причиной возможного сноса, по словам эксперта по недвижимости, является нарушение градостроительных норм: дом возведён в непосредственной близости к водоохранной зоне, что противоречит законодательству.

"Потенциальные покупатели осознают риски: объект могут просто снести. Пока владелицей была Пугачёва, на многие нарушения закрывали глаза из уважения к ней. Но времена изменились", — подчеркнула Маркова в беседе с kp.ru.

Риелтор также выразила сомнение в адекватности заявленной цены, полагая, что реальная стоимость особняка как минимум вдвое ниже. Среди недостатков объекта Маркова назвала его возраст и необходимость капитального ремонта, включая обновление коммуникаций и кровли, несмотря на недавний косметический ремонт.

Дополнительными минусами являются расположение в деревне без организованной охраны и отсутствие централизованной канализации в поселке, что снижает привлекательность для состоятельных покупателей.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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