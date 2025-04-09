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Голливуд штампует, Россия помнит: Угольников объяснил пропасть между зрителями РФ и США по отношению к ремейкам

1:21
Правда ТВ

Режиссёр Игорь Угольников отметил, что традиция пересъёмок фильмов не получила широкого распространения в России, в отличие от США.

Он уверен, что в Америке зрители часто забывают оригинальные версии и принимают новые фильмы свежими глазами. В свою очередь, россияне обладают более долгой памятью и зачастую настороженно относятся к новым версиям известных картин.

В разговоре с ТАСС режиссёр всё же признал, что иногда ремейки могут быть оправданы, особенно если они созданы с душой и профессионализмом. По его мнению, такие проекты могут служить средством привлечения молодёжи к классическому кино.

"Когда снимаются ремейки картин, как "А зори здесь тихие", например, я понимаю продюсеров и режиссёров. Это желание продиктовано прежде всего тем, чтобы молодые люди сейчас пошли в кинотеатр и посмотрели эту картину", — добавил кинематографист.

Известно, что в апреле завершились съёмки сериала-мюзикла по мотивам советского фильма "Москва слезам не верит" — "Москва слезам не верит. Всё только начинается". Режиссёром проекта выступил Жора Крыжовников, снявший нашумевший сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте".

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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