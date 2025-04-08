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Курилы и «Сахалин»: что Япония хочет от России сейчас

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Правда ТВ

МИД Японии снова заговорил о мирном договоре с Россией. В новом ежегодном отчёте Токио заявляет: страна хочет решить проблему Южных Курил и продолжить диалог.

Япония по-прежнему называет острова оккупированными. Речь идёт о Кунашире, Шикотане, Итурупе и Хабомаи. Спор по этим территориям мешает подписать мирный договор ещё со времён Второй мировой.

Несмотря на политические разногласия, Япония хочет сохранить долю в проектах "Сахалин-1" и "Сахалин-2". В первом — у японского консорциума 30%. Ранее в проекте участвовала и ExxonMobil, но компания ушла. Сейчас оператор — "дочка" "Роснефти".

Японские власти подчеркивают: участие в этих проектах важно для энергетической безопасности страны. Хотя импорт из России снижается, Токио не хочет терять стабильность поставок.

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Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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