Ефремов готовится к освобождению из колонии: в учреждении устроят прощальный фуршет

1:09 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Михаил Ефремов, получивший условно-досрочное освобождение (УДО) по решению Алексеевского районного суда Белгородской области от 24 марта 2025 года, готовится покинуть исправительную колонию №4.

По данным Life со ссылкой на SHOT, администрация ИК-4 организовала закупку фруктов, сладостей и напитков для неформальных "проводов" актёра, который проведёт прощальный фуршет с сокамерниками перед выходом на свободу 9 апреля.

Как сообщает Telegram-канал, Ефремов решил "угостить" других заключённых в знак завершения своего почти пятилетнего срока.

При этом адвокат артиста Юрий Падалко опроверг слухи о фуршете и назвал появившуюся информацию фейком. Он уверен, что эти вбросы необходимы для того, чтобы настроить общественность против Михаила Ефремова.

"Во-первых, у него состояние здоровья не позволяет никакие фуршеты устраивать. Во-вторых, в колонию невозможно завезти какие-то продукты сверх нормы. Очень ограниченные посылки", — рассказал правозащитник для 360.ru.

Ранее, в феврале 2025-го, актёр подал ходатайство об УДО, сославшись на состояние здоровья и примерное поведение. В колонии он ежедневно работал в швейном цеху, производя форму для осуждённых.

Суд удовлетворил просьбу артиста, обязав его после освобождения ежемесячно отмечаться в контролирующих органах. Право управлять автомобилем Ефремов сможет восстановить лишь через три года.

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